Das Anthropic-Logo vor Börsencharts (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

Britische Sicherheitsexperten entdeckten, dass ein KI-Modell der Entwicklerfirma Anthropic bei einem Testlauf versucht hat, eine Schwachstelle in öffentlich zugängliche Software einzuschleusen. Um damit durchzukommen, habe das KI-Modell den Fachleuten zufolge sogar versucht, per E-Mail einen zuständigen Menschen zu manipulieren. Das KI-Sicherheitsinstitut des britischen Ministeriums für Wissenschaft, Innovation und Technologie hatte den Modellen von Anthropic und des ChatGPT-Entwicklers OpenAI in Testläufen absichtlich Zugang zum Internet gewährt. Dabei wurde die Sicherheitslücke entdeckt.

Anthropic und OpenAI hatten in den vergangenen Wochen bereits einräumen müssen, dass ihre KI-Modelle bei Tests ungeplant in Computersysteme echter Unternehmen eingedrungen waren.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.