Arbeitgeberverband Gesamtmetall in Berlin (picture alliance / Wolfram Steinberg / Wolfram Steinberg)

Der Verband teilte mit, die Wahl sei mit einem Novum verbunden. Dinglreiter sei in der 135-jährigen Geschichte des Verbandes der erste Präsident, der aus einem Unternehmen ohne Tarifbindung komme. Er soll den Posten zum Beginn des nächsten Jahres antreten.

Der bisherige Präsident Wolf hatte sein Amt Mitte Oktober niedergelegt. Er sagte damals, er wolle kurzfristig den Weg für einen Nachfolger freimachen - insbesondere mit Blick auf die bevorstehende Tarifrunde 2026.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.