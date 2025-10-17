Bundeskanzler Merz

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Man werde noch viel deutlicher die Unterschiede zur AfD herausstellen, sagte der CDU-Vorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In der öffentlichen Wahrnehmung setze sich die falsche Erzählung fest: "Die könnten doch mit der AfD alles durchsetzen, wenn sie nur diese Brandmauer einreißen würden."

Merz betonte, die AfD stelle nicht nur die Politik von Altkanzlerin Merkel infrage, sondern die der Bundesrepublik Deutschland, wie sie vom ersten Bundeskanzler Adenauer geprägt worden sei. Die immer wieder von der AfD bemühte "ausgestreckte Hand" solle die CDU in Wahrheit vernichten. Und deshalb sei die AfD in den nächsten Wahlauseinandersetzungen der Hauptgegner.

Nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei aus dem Jahr 2018 lehnt die CDU Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD sowie der Linken ab.

