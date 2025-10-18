Bundeskanzler Merz

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Man werde die Unterschiede noch viel deutlicher herausstellen, sagte der CDU-Vorsitzende der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In der öffentlichen Wahrnehmung habe sich die falsche Erzählung festgesetzt, dass die Union mit der AfD alles durchsetzen könnte, würde man nur die Brandmauer einreißen. Diese Partei stelle aber nicht nur die Politik von Altkanzlerin Merkel infrage, sondern auch die der Bundesrepublik Deutschland, wie sie vom ersten Kanzler Adenauer geprägt worden sei. Merz betonte, in Wahrheit nämlich wolle die AfD mit ihrer immer wieder "ausgestreckten Hand" die CDU vernichten.

Auch deshalb sei die AfD in den kommenden Wahlauseinandersetzungen der Hauptgegner, erklärte der Bundeskanzler weiter.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.