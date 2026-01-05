In der Ostsee wurden immer wieder Datenkabel beschädigt. (dpa/TE SubCom/Arctic Cable Company)

Bei Untersuchungen des im Hafen der lettischen Stadt Liepaja liegenden Schiffes seien keine Hinweise darauf gefunden worden, dass es etwas mit der Sache zu tun habe, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher sagte, es müsse geklärt werden, ob der Schaden durch böswilliges Handeln entstanden oder auf die Wetterbedingungen zurückzuführen sei.

In lettischen Hoheitsgewässern war am Wochenende ein Schaden an einem Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens entdeckt worden. Die Polizei in Riga ermittelt wegen möglicher Sabotage.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.