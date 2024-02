Selenskyjs Friedenformel

In einer in der albanischen Hauptstadt veröffentlichten Deklaration heißt es, Russlands unprovozierte militärische Aggression gegen die Ukraine bleibe die größte Gefahr für die europäische Sicherheit und den internationalen Frieden. Gemeinsam werde man an dem im Frühjahr von Kiew geplanten Gipfel in der Schweiz teilnehmen. Dort soll die von Selenskyj bereits 2022 vorgeschlagene Friedensformel diskutiert werden. Sie sieht einen kompletten Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Staatsgebiet, Reparationen sowie Prozesse gegen Kriegsverbrecher vor. Die Erklärung wurde auch von Serbiens Staatschef Vucic mitgetragen, der sich bislang vor allem pro-russisch geäußert hat.