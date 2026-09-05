Alphaville-Sänger Marian Gold, 2025 bei einem Konzert im Tempodrom in Berlin. (IMAGO / Berlinfoto / IMAGO)

Der Musiker Jannek Schmitt sagte seinen für heute geplanten Auftritt ab. Sich für Demokratie, Vielfalt, Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus auszusprechen, habe, entgegen der Meinung der Festivalmacher, absolut nichts mit Politik zu tun, sondern sei einfach normale Zivicourage.

Alphavilles "Forever Young" wird Hit auf Glücksgefühle-Festival

Mehrere Künstler interpretierten beim gestrigen ersten Festivaltag demonstrativ Lieder von Alphaville und äußerten sich politisch. Bereits in den vergangenen Tagen hatten die Toten Hosen und Culcha Candela ihre Solidarität mit Alphaville kundgetan.

Veranstalter wollten zunächst keine anti-rechtsradikalen Äußerungen von Alphaville

Alphaville nimmt Entschuldigung der Glücksgefühle-Macher zur Kenntnis

"Wir nehmen die Entschuldigung und Wiedereinladung des Veranstalters Markus Krampe zur Kenntnis und hoffen, dass er von nun an die Bedeutung von Rede- und Kunstfreiheit beim Glücksgefühle-Festival gebührend respektiert", teilte Gold der dpa mit. "Ungeachtet dessen haben die vorangegangenen Äußerungen eine Atmosphäre geschaffen, in der wir von einem Auftritt absehen. Die Gage für den nicht stattfindenden Auftritt wird Alphaville an eine gemeinnützige Organisation spenden", hieß es weiter.

Diese Nachricht wurde am 05.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.