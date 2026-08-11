Landgericht Saarbrücken

Der Angeklagte (r.) und sein Anwalt im Saarbrücker Landgericht. (dpa / Laszlo Pinter)

Vor dem Landgericht ist ein 42 Jahre alter Deutscher des Mordes angeklagt. Er hatte im November 2025 in der Kleinstadt Bexbach den Gerichtsvollzieher erstochen, als dieser eine Zwangsräumung vollstrecken wollte.

Die Anklage geht davon aus, dass der Mann zum Tatzeitpunkt unter einer schizophrenen Störung litt. Er wurde vorläufig in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht- Vor Gericht hatte er erklären lassen, aus Angst vor der Obdachlosigkeit zugestochen zu haben.

Der Fall hatte bundesweit eine Diskussion über die Sicherheit von Gerichtsvollziehern ausgelöst. In manchen Bundesländern werden sie seitdem mit Schutzausrüstung ausgestattet.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.