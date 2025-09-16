Der Polizist Rouven Laur wurde 2024 in Mannheim auf dem Marktplatz getötet. (IMAGO / Herrmann Agenturfotografie / Udo Herrmann)

Angeklagt vor dem Oberlandesgericht Stuttgart ist ein 26 Jahre alter Afghane. Die Bundesanwaltschaft fordert eine lebenslange Haftstrafe sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Sie wirft ihm Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann soll Anhänger der Terrorgruppe IS sein. Der Angriff in Mannheim im Mai vergangenen Jahres richtete sich gegen eine islamkritische Kundgebung. Fünf Teilnehmer und ein Polizist wurden verletzt. Der Beamte starb zwei Tage später.

