Nahostkrieg

Ein US-Kampfhubschrauber (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Jeon Heon-Kyun)

Das zuständige Zentralkommando, Centcom, teilte mit, die Militärschläge dienten der Selbstverteidigung und seien eine Reaktion auf den Abschuss eines Apache-Hubschraubers der US-Armee am Vortag. Mehrere iranische Nachrichtenagenturen melden, dass in der Gegend von Sirik nahe der Straße von Hormus Explosionen zu hören waren.

US-Präsident Trump hatte dem Iran vorgeworfen, den Hubschrauber abgeschossen zum haben. Die iranische Seite schloss nicht aus, dass es unbeabsichtigt zu dem Zwischenfall gekommen ist, wie Al Jazeera berichtet.

Laut US-Militär war der Hubschrauber gestern nahe der Küste des Oman abgestürzt. Die beiden Piloten sind gerettet worden und befinden sich den Angaben zufolge in einem stabilen Zustand.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.