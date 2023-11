US-Außenminister Blinken in Südkorea (AP / Jung Yeon-je)

Bei seinem Besuch in Südkorea sagte Blinken, er teile die großen Bedenken seines südkoreanischen Kollegen Park Jin. Die beiden Außenminister vereinbarten, zur Abwehr von Bedrohungen aus Nordkorea auch die strategische Zusammenarbeit mit Japan zu vertiefen.

Blinkens zweitägiger Besuch in Südkorea ist Teil einer umfassenden Asien-Reise, die auch einen Zwischenstopp in Indien einschließen wird. Blinken hatte bereits an den Beratungen mit seinen G7-Kollegen in Japan teilgenommen und war zuvor im Nahen Osten.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.