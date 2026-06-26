Vordere Reihe: Der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, der Stabschef des Außenministeriums, Daniel Holler, und die libanesische Botschafterin in den USA, Nada Hamadeh; Im Hintergrund: US-Außenminister Marco Rubio (AFP / SAUL LOEB)

Hintergrund sind die anhaltenden Angriffe der proiranischen Hisbollah im Südlibanon auf Israel sowie die militärische Reaktion der israelischen Armee. Libanons Präsident Aoun erhofft sich von der Vereinbarung mittelfristig die Wiederherstellung der Souveränität seines Landes. US-Außenminister Rubio sagte in Washington, das Abkommen sei ein erster Schritt in Richtung eines dauerhaften Friedens zwischen beiden Ländern. Einzelheiten nannte er nicht. Die Botschafterin aus dem Libanon, Moawad, und der Botschafter aus Israel, Leiter, unterschrieben das Dokument im Beisein von Rubio.

Im Mittelpunkt der Gespräche stand dem Vernehmen nach die Schaffung von sogenannten Pilotzonen im Südlibanon. Dort sollen israelische Truppen die Kontrolle schrittweise an das libanesische Militär übergeben. Die Hisbollah kündigte massiven ​Widerstand an.

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Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.