Brandenburg

Nach Konzernangaben sollen an dem Standort voraussichtlich ab 2027 komplette Batteriezellen produziert werden.
Dafür wurde eine Investition im dreistelligen Millionenbereich angekündigt. Bislang produziert Tesla in dem Werk nur Teile der Batterien für die Elektrofahrzeuge, die Fertigstellung der Zellen geschieht in den USA.
Tesla-Chef Musk hatte bereits vor Jahren angekündigt, in Grünheide die weltweit größte Batteriefabrik zu errichten. Das Tesla-Werk in Berlin ist seit dem Frühjahr 2022 in Betrieb.
