Brandenburg
US-Autobauer Tesla will Werk bei Berlin erweitern

Der US-Autobauer Tesla bereitet die Erweiterung des Werks in Grünheide bei Berlin vor.

    Grünheide: Die Morgensonne scheint auf den Eingang zum Tesla-Werk.
    Das Tesla-Werk in Grünheide (Sebastian Gollnow / dpa / Sebastian Gollnow)
    Nach Konzernangaben sollen an dem Standort voraussichtlich ab 2027 komplette Batteriezellen produziert werden.
    Dafür wurde eine Investition im dreistelligen Millionenbereich angekündigt. Bislang produziert Tesla in dem Werk nur Teile der Batterien für die Elektrofahrzeuge, die Fertigstellung der Zellen geschieht in den USA.
    Tesla-Chef Musk hatte bereits vor Jahren angekündigt, in Grünheide die weltweit größte Batteriefabrik zu errichten. Das Tesla-Werk in Berlin ist seit dem Frühjahr 2022 in Betrieb.
    Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.