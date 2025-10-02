Katholische Kirche

Der Vorsitzende der katholischen US-Bischofskonferenz, Timothy P. Broglio, ein Archivbild (AP / Jose Luis Magana)

Erzbischof Broglio erklärte in Washington, alle Amerikaner sollten sich fragen, wie sie zur Polarisierung und Feindlichkeit beitrügen. Broglios Erklärung erschien kurz nach tödlichen Angriffen auf Kinder bei einem Schulgottesdienst in Minneapolis, auf eine Mormonenkirche in Michigan sowie nach der Tötung des Polit-Aktivisten Charlie Kirk in Utah. Schulen, Universitäten und Kirchen seien zu Schauplätzen herzzerreißender Tragödien und Blutvergießens geworden, betonte der Bischof ohne die Taten namentlich zu erwähnen.

