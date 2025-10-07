In einer Anhörung in Washington erklärten mehrere Senatoren der Demokraten, Bondi nutze ihr Ministerium als "politische Waffe". Sie bilde einen Schutzschild für Präsident Trump und dessen Verbündete.
Bondi wies die Darstellung der Senatoren zurück. Ihr Haus kehre vielmehr zur Hauptmission zurück, nämlich dem Kampf gegen das Verbrechen.
Trump hatte die Justizministerin im vergangenen Monat öffentlich angewiesen, gegen politische Gegner juristisch vorzugehen. Seitdem leitete Bondi mehrere Ermittlungsverfahren ein - unter anderen gegen den früheren FBI-Chef Comey.
