Fortschritt für Reproduktionsmedizin

Eizellen und Spermien unterscheiden sich in einem grundlegenden Punkt von den restlichen Körperzellen: Sie haben nur einen Chromosomensatz, alle anderen einen doppelten. Im Fachmagazin Nature Communications beschreiben sie, wie sie aus einer Eizelle den Zellkern entfernt und dafür den Zellkern einer Hautzelle eingesetzt haben. Die doppelten Chromosomen entfernten sie schließlich, indem sie die natürliche Zellteilung imitiert haben.

Die Forscher befruchteten die erzeugten Eizellen mit Spermien, und nach sechs Tagen hatten sich aus einigen Embryonen entwickelt, die man theoretisch in eine Gebärmutter hätte einsetzen können. Die Wissenschaftler erklärten, ihre Technik könne unfruchtbaren Paaren helfen, eigene Kinder zu bekommen. Und auch gleichgeschlechtlichen Paaren könnte das Verfahren ermöglichen, ein Kind zu bekommen, das genetisch mit beiden verwandt ist.

In Tierversuchen war man schon erfolgreich: Im Juli hatte ein japanisches Forschungsteam bekanntgegeben, auf diese Weise Mäuse mit zwei biologischen Vätern gezüchtet zu haben.

