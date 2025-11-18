Monopolvorwürfe

Ein Richter am Bezirksgericht in der Hauptstadt Washington entschied, dass die Handelsbehörde FTC ihren Monopolvorwurf nicht habe untermauern können. Die FTC hatte Facebook vorgeworfen, das Online-Netzwerk habe den Chatdienst WhatsApp und die Foto-Plattform Instagram gekauft, um widerrechtlich die eigene beherrschende Stellung zu schützen. Deshalb forderte die Behörde Konsequenzen bis hin zu einer Rückabwicklung der Übernahmen.
Bis zur endgültigen Klärung des Falls könnten noch Jahre vergehen, falls die Regierung in Berufung gegen die Entscheidung gehen sollte.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.