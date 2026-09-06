Die US-Sondergesandten Kushner (r) und Wittkoff (l) mit Sicherheitsleuten an einem Bahnhof in Kiew (AFP / Roman Pilipey)

Die US-Gesandten hatten gestern in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin gesprochen. Einzelheiten der rund dreistündigen Unterredung im Kreml sind bisher nicht bekannt. Nach Angaben des ​Weißen Hauses wurden konkrete Pläne für die nächsten Schritte hin zu einem möglichen Ende des ‌Ukraine-Kriegs besprochen. ‌Diese sollten in den ​kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, nannte die Gespräche offen und konstruktiv. Putin hatte zu Beginn des Treffens erklärt, Kontakte zwischen Moskau und Washington seien stets vorteilhaft. Die Situation sei aber nicht einfach.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.