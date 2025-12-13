Der US-Sondergesandte Steve Witkoff - hier bei einem Besuch in Sankt Petersburg im April. (Uncredited / IIS "Metal Supply and / Uncredited)

Es wurden keine Angaben gemacht, an welchem Tag genau die Gespräche stattfinden sollen. Die Bundesregierung hatte zuvor für Montag ein Treffen von Bundeskanzler Merz und Selenskyj ebenfallls in Berlin angekündigt. Am Abend sollen dann zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie die Spitzen von EU und Nato dazustoßen.

Eine vor gut drei Wochen vorgelegte erste Fassung des US-Plans für ein Ende des russischen Angriffskriegs enthielt nach Ansicht der Ukraine und ihrer europäischen Verbündeten zu viele Zugeständnisse an Moskau und wurde deshalb in zentralen Punkten überarbeitet. Am Mittwoch hatte die Ukraine eine neue Fassung nach Washington übersandt.

