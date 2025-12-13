Diplomatie

Steve Witkoff ist seit November 2024 Sondergesandter der USA für den Nahen Osten. (IMAGO | Poolfoto)

Der amerikanische Sondergesandte Witkoff reist dazu nach Berlin, wo zunächst Gespräche mit außenpolitischen Beratern aus Deutschland und der Ukraine auf dem Programm stehen. Unklar ist, ob auch der ukrainische Präsident Selenskyj an dem Treffen teilnehmen wird. Selenskyj hatte zuvor lediglich bestätigt, am Montag nach Berlin reisen zu wollen, um sich mit Bundeskanzler Merz und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs auszutauschen. Merz gab sich zuversichtlich, dass am Wochenende die Ansätze für ein Ende des Ukraine-Kriegs "abschließend" erörtert würden.

US-Präsident Trump machte zuletzt Druck auf Kiew, einem Friedensabkommen zuzustimmen. Die europäischen Verbündeten fürchten jedoch, dass eine Einigung zu vorteilhaft für Moskau ausfallen könnte.

Am Abend erörterten auch der britische Premierminister Starmer und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den US-Plan für die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.