Umstritten: Einsatz von Agenten der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Adam Gray)

Wie der Fernsehsender CNN meldet, handelt es sich um eine Standardprozedur, wenn es interne Ermittlungen bei Behörden gibt. Zuvor hatte US-Präsident Trump auf eine Beruhigung der Lage gedrängt.

In Minneapolis gibt es seit Tagen Proteste, nachdem ein Krankenpfleger von Bundesbeamten erschossen worden war. Das Heimatschutzministerium hatte bislang von Notwehr gesprochen. Ein erster vorläufiger Untersuchungsbericht stützt diese Darstellung nicht. Führende Demokraten forderten die Entlassung von Heimatschutzministerin Noem. Vor drei Wochen war bereits eine Frau von einem Beamten der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis erschossen worden.

