Nach neuen Veröffentlichungen

Der stellvertretende Justizminister Blanche sagte im Sender CNN, die Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft habe keine Anhaltspunkte für mögliche Anklagen ergeben. Ihm zufolge ist diese Überprüfung so gut wie abgeschlossen. Es werde nur noch eine kleine Anzahl von Dokumenten von einem Richter geprüft.
Die US-Regierung hatte am Freitag neue Akten veröffentlicht. Zu den mehr als drei Millionen Dokumenten gehörten E-Mails, Fotos und Videos. In dem Material tauchen erneut die Namen zahlreicher einflussreicher Persönlichkeiten auf, darunter US-Präsident Trump, Tech-Milliardär Musk, Microsoft-Gründer Gates und der ehemalige britische Prinz Andrew.
Diese Nachricht wurde am 01.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.