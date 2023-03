Die Logos von UBS und Credit Suisse. Beide Banken sollen Auskunft über den Umgang mit russischen Oligarchen geben. (picture alliance / NurPhoto / Jaap Arriens)

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg meldet, befassen sich die Ermittler in diesem Zusammenhang auch mit Beschäftigten einiger US-Finanzinstitute. Die Schreiben mit Bitten um Auskünfte seien bereits vor der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS versandt worden. Unter Berufung auf einen Insider heißt es weiter, das Justizministerium in Washington wolle wissen, welche Mitarbeiter für die entsprechenden Kunden zuständig gewesen und wie diese überprüft worden seien. In einem weiteren Schritt könnte dann untersucht werden, ob gegen Gesetze verstoßen worden sei.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.