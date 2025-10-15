Die Gewalt und die Schüsse auf unschuldige palästinensische Zivilisten müssten umgehend eingestellt werden, erklärte Centcom-Kommandeur Cooper. Er rief die Terrororganisation auf, die - Zitat - "historische Chance für einen Frieden" zu ergreifen und ihre Waffen abzugeben.
Auch die Bundesregierung verurteilte die Tötung von Palästinensern durch die Hamas. Das Auswärtige Amt erklärte, die willkürlichen Erschießungen seien nichts anderes als Terror gegen die Bevölkerung. Damit werde einer Selbstbestimmung der palästinensischen Bevölkerung entgegengewirkt.
Zuvor hatten Bilder einer von der Hamas organisierten öffentlichen Hinrichtung mehrerer Männer international für Entsetzen gesorgt. Das palästinensische Präsidialamt sprach von Tötungen außerhalb des Rechtsrahmens und ohne faire Gerichtsverfahren.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.