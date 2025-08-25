Neuer Kaffee-Riese geplant

Der US-Getränkehersteller Keurig Dr Pepper will die niederländische Kaffeemarke JDE Peets übernehmen. (AP / Richard Drew)

Das Angebot beträgt knapp 16 Milliarden Euro. Nach der Übernahme will Keurig einen der weltweit größten Konzerne im Bereich Kaffee und Tee aufbauen. Zu JDE Peet's gehören mehr als 50 Marken, unter anderem die deutsche Kaffee-Marke Jacobs. Zu Keurig Dr Pepper gehören beispielsweise bereits Hersteller von Kaffeemaschinen. Die Übernahme soll bis Mitte 2026 abgeschlossen werden.

Nach der Übernahme soll der Konzern in zwei separate, in den USA notierte Unternehmen aufgespalten werden - das eine vereint das Kaffee-Geschäft, das andere die Getränke-Sparte, zu der Limonaden-Marken wie Dr Pepper oder Snapple gehören.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.