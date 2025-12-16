Östlicher Pazifik
US-Militär: acht Tote bei weiteren Angriffen auf mutmaßliche Drogenboote

Das US-Militär hat im östlichen Pazifik nach eigenen Angaben erneut drei Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler angegriffen und dabei acht Menschen getötet.

    Das zuständige Regionalkommando teilte mit, die Boote hätten bekannte Drogenhandelsrouten befahren. Das Militär veröffentlichte Videoaufnahmen, die die Angriffe zeigen sollen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
    Die US-Streitkräfte greifen seit September immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an und töten die Besatzung. Menschenrechtler sprechen von außergerichtlichen Hinrichtungen und stufen die Angriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht ein.
