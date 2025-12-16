Östlicher Pazifik

Das zuständige Regionalkommando teilte mit, die Boote hätten bekannte Drogenhandelsrouten befahren. Das Militär veröffentlichte Videoaufnahmen, die die Angriffe zeigen sollen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die US-Streitkräfte greifen seit September immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an und töten die Besatzung. Menschenrechtler sprechen von außergerichtlichen Hinrichtungen und stufen die Angriffe als Verstoß gegen das Völkerrecht ein.
