Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme. (NASA/The Visible Earth)

Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando teilte mit, die unter der Flagge Panamas fahrende "Vela Nova" habe Aufforderungen ignoriert, anzuhalten. Daraufhin habe ein Kampfhubschrauber Raketen auf den Maschinenraum abgefeuert und das Schiff manövrierunfähig gemacht. Unklar blieb, ob es an Bord Opfer gab. Die Blockade soll eine Gegenmaßnahme zur iranischen Blockade der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus sein.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.