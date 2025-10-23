Südamerika

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (Archivbild) (AP / Omar Havana)

Bei zwei Einsätzen im Pazifik seien fünf Menschen getötet worden, teilte Verteidigungsminister Hegseth mit. Sie seien in internationalen Gewässern erfolgt. Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, sprach in beiden Fällen davon, dass das angegriffene Boot von einer Terror-Organisation benutzt worden sei, auf einer bekannten Schmuggelroute gefahren und mit Drogen beladen gewesen sei.

Präsident Trump erklärte, dass die von ihm angeordneten Angriffe dazu dienten, Amerikaner zu schützen. Der einzige Weg, sich dabei nicht schlecht zu fühlen, sei zu erkennen, dass jedes Mal, wenn solche Angriffe stattfänden, 25.000 Leben gerettet würden, meinte Trump.

In den vergangenen Wochen hatte das US-Militär nach eigenen Angaben in der Karibik mehrere Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler beschossen. Dabei wurden mehr als 30 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.