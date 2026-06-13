Schiffverkehr

Der Iran hält die Straße von Hormus weiterhin blockiert. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Das zuständige US-Regionalkommando Centcom teilte mit, der Schiffsverkehr durch die Meerenge fließe ungehindert weiter. Man habe alle Drohnen abgeschossen. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. US-Präsident Trump hatte zuletzt erklärt, das Militär habe mehrere Tanker durch die Meerenge eskortiert.

Zum Stand eines Rahmenabkommens zu einer Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran gibt es weiter widersprüchliche Angaben. Der pakistanische Premierminister Sharif schrieb auf X, beide Seiten hätten einer endgültigen Fassung zugestimmt. Nun arbeite man gemeinsam daran, die nächsten Schritte zu finalisieren. Irans Außenminister Araghtschi betonte im Staatsfernsehen, es sei noch nichts unterzeichnet ‌und es könne auch noch ⁠Änderungen geben.

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Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.