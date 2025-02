Gemeinsam mit seinem Jugendfreund Curtis Mayfield war er an der Gründung der Band "The Impressions" beteiligt. (picture alliance / Avalon / Retna / Michael Putland)

Butler war, zusammen mit seinem Jugendfreund Curtis Mayfield, an der Gründung der in Chicago ansässigen Band "The Impressions" beteiligt und sang den Hit "For Your Precious Love". Die berühmte, vom Gospel beeinflusste Ballade machte ihn noch vor seinem 20. Lebensjahr zum Star.

In den späten 60er Jahren schrieb der Musiker Hits wie "Make It Easy on Yourself" und "Only the Strong Survive", der unter anderem von Elvis Presley, Rod Stewart und Bruce Springsteen interpretiert wurde. Später startete Butler eine Solokarriere. Dreimal war er für den Grammy nominiert und seit 1991 ist er Mitglied der "Rock and Roll Hall of Fame". In den 80er Jahren wandte sich Butler der Kommunalpolitik zu, kandidierte erfolgreich für die Regierung eines Landkreises und wurde mehrfach wiedergewählt.

Nach eigener Einschätzung hatte Butler Glück im Leben. 2011 sagte er dem "Chicago Reader": "Habe ich 40, 50 Millionen Dollar verdient? Nein. Habe ich ein oder zwei behalten? Ja. Die alten Leute auf der Straße sagten immer: Es kommt nicht darauf an, wie viel du verdienst. Es kommt darauf an, wie viel du behältst."

