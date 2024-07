Corona-Diagnose

US-Präsident Biden positiv auf Covid-19 getestet

US-Präsident Biden ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Der 81-Jährige habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Er werde sich in seinem Privathaus im Bundesstaat Delaware selbst isolieren, aber seine Pflichten weiterhin wahrnehmen. Die Diagnose fällt in eine Zeit, in der es ohnehin Zweifel gibt, ob Biden fit genug für eine zweite Amtszeit ist.

18.07.2024