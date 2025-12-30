Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Anlage sei zerstört worden, sagte Trump in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Weitere Details nannte er nicht. Es handelt sich um den ersten US-Einsatz auf dem Festland in dem südamerikanischen Staat. In den vergangenen Monaten hatten die USA mehrere Boote in der Karibik angegriffen, die angeblich Drogen schmuggelten. Außerdem wurden Soldaten, Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger und ein Langstreckenbomber in die Region nahe Venezuela verlegt. Die US-Regierung führte zur Begründung den Kampf gegen Drogenkartelle an.

Kritiker werten die Angriffe auf die mutmaßlichen Drogenboote als außergerichtliche Tötungen und Verstoß gegen das Völkerrecht. Venezuelas Präsident Maduro bezeichnet das amerikanische Vorgehen zudem als Versuch, einen Machtwechsel im Land zu erzwingen.

