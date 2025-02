Handelskonflikt

US-Präsident Trump bringt Zölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminium-Importe auf den Weg

US-Präsident Trump hat wie angekündigt ein Dekret für neue Zölle in Höhe von 25 Prozent auf sämtliche Stahl- und Aluminium-Einfuhren unterzeichnet. Ausnahmen waren demnach zunächst nicht vorgesehen. In Kraft treten sollen die Sonderabgaben laut dem Weißen Haus am 4. März.