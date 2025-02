Diplomatie

Der britische Premierminister Starmer ist zu Gesprächen mit US-Präsident Trump in Washington. (AP / Carl Court)

Nach Angaben der Regierung in London will Starmer über die Notwendigkeit von Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle einer Waffenruhe mit Russland sprechen. Starmer ist der zweite europäische Regierungschef, der in dieser Woche mit Trump zusammenkommt. Zuvor hatte sich Frankreichs Präsident Macron in Washington aufgehalten. Dabei waren unterschiedliche Ansichten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine deutlich geworden. Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Selenskyj vor kurzem als "Diktator" bezeichnet und eine Gegenleistung für die militärische Unterstützung der USA für Kiew eingefordert. In den vergangenen Wochen vereinbarten beide Seiten ein Abkommen, das morgen unterzeichnet werden soll. Trump hatte auf die Vereinbarung gedrungen, um für die geleistete Militärhilfe entschädigt zu werden.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.