Ein Thema ist die von Kiew gewünschte Lieferung von US-Waffen mit großer Reichweite wie Tomahawk-Marschflugkörper. Damit könnte die Ukraine bei der Abwehr russischer Angriffe auch wichtige Ziele weit hinter der Front treffen. Bereits gestern hatte Selenskyj in Washington Gespräche mit Vertretern des Rüstungsunternehmens Raytheon geführt, das neben Flugabwehrsystemen vom Typ Patriot auch Tomahawk-Marschflugkörper herstellt.

Zuletzt hatte Trump aber Zweifel geäußert, dass die Ukraine die weitreichenden Waffen erhält und dies mit eigenen Bedarfen der US-Armee begründet. Bei der Unterredung zwischen Trump und Selenskyj dürfte auch das geplante Treffen des US-Präsidenten mit dem russischen Staatschef Putin in Ungarn erörtert werden, das innerhalb der nächsten zwei Wochen stattfinden soll.

