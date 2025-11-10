Washington

Der syrische Übergangspräsident Ahmed Al-Scharaa (Archivbild) (imago / AA / Florian Gaertner)

Bei dem Treffen mit US-Präsident Trump geht es Berichten zufolge um den Beitritt Syriens zu der US-geführten Allianz gegen die Terrormiliz IS. Sie gilt zwar als militärisch besiegt, in Syrien und im Irak werden aber noch etwa 2.500 aktive IS-Kämpfer vermutet, die auch Anschläge verüben.

Die Vereinigten Staaten hatten vor einigen Tagen die Sanktionen gegen Syrien aufgehoben. Das Land war wegen des Bürgerkriegs während der Assad-Herrschaft jahrelang international weitgehend isoliert.

