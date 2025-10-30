US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi (Archivbild) (AP Photo/Alex Brandon, File, dpa)

Die Gespräche finden in der Stadt Busan statt, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Dabei soll unter anderem über die US-Zölle auf chinesische Importe und Chinas Exportkontrollen auf seltene Erden gesprochen werden. Trump hatte mehrfach in Aussicht gestellt, eine Einigung in Streitfragen zu erzielen.

Es ist das erste Treffen von Trump und Xi seit 2019. Damals hatte der US-Präsident während seiner ersten Amtszeit Xi in Japan auf dem G20-Gipfel getroffen.

Trump hält sich angesichts der bevorstehenden Konferenz der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft bereits in Südkorea auf.

