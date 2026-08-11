Dekret unterzeichnet: US-Präsident Trump ändert Impfempfehlungen für Kinder. (Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Im Weißen Haus unterzeichnete er ein entsprechendes Dekret. Darin wird unter anderem dazu aufgerufen, den Abstand zwischen den Immunisierungen zu vergrößern. Zudem zählten Hepatitis B, Covid-19 und Grippe nicht mehr zu den Krankheiten, gegen die Kinder geimpft werden müssten, hieß es weiter. Trump kritisierte zudem den Kombi-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln. Gegen diese Krankheiten soll den Angaben zufolge fortan einzeln geimpft werden - und in größerem zeitlichen Abstand. Gesundheitsexperten warnen, dass durch dieses Vorgehen spätere Impfungen in Vergessenheit geraten und somit ganz ausbleiben könnten.

Zudem könnten potenziell tödliche und als besiegt geltende Krankheiten zurückkehren, hieß es. In diesem Jahr sind in den USA die Masern-Infektionen auf den höchsten Stand seit 35 Jahren gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.