US-Präsident Trump trifft in Malaysia ein (AP / dpa / Mark Schiefelbein)

Trump will bei dem ASEAN-Gipfel unter anderem der Unterzeichnung eines Friedensabkommens zwischen Thailand und Kambodscha beiwohnen. Kurz vor Trumps Landung in Malaysia war der Inselstaat Osttimor dem Staatenbund ASEAN als elftes Mitglied beigetreten.

Im weiteren Verlauf von Trumps Asien-Reise dürfte insbesondere der Handelskonflikt mit Peking eine Rolle spielen. In Kuala Lumpur waren bereits Delegationen der USA und Chinas zu Gesprächen zusammengekommen. Nach einem Besuch in Tokio bei Japans neuer Regierungschefin Takaichi wird Trump am Mittwoch dann in Südkorea erwartet. Dort findet der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC statt. In der Stadt Busan soll es am Donnerstag zur ersten persönlichen Begegnung mit Chinas Staatschef Xi seit Trumps erneutem Amtsantritt kommen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.