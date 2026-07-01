Das teilte das US-Unternehmen auf X mit. Demnach hat das Handelsministerium die Exportkontrollen für "Claude Fable 5" und "Mythos 5" beendet. Man werde sofort damit beginnen, den Zugang zu den KI-Modellen wiederherzustellen, versicherte Anthropic.
Die US-Regierung hatte am 12. Juni weitrechende Exportkontrollen für die leistungsstarken Modelle für Künstliche Intelligenz verhängt. Als Grund wurden nationale Sicherheitsbedenken angegeben. Anthropic wurde angewiesen, ausländischen Staatsbürgern keinen Zugriff auf die neuen Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" zu ermöglichen. Daraufhin wurden die Systeme komplett vom Netz genommen. Die Modelle sind besonders gut darin, unentdeckte Software-Schwachstellen aufzuspüren.
Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.