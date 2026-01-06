Insiderberichte

Die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich in ihrem Bericht auf Quellen aus Regierung, Industrie und Schifffahrt. Das Treffen soll bereits Ende der Woche stattfinden. US-Präsident Trump verspricht sich wirtschaftliche Vorteile für die USA durch das Öl aus Venezuela.
Die USA hatten den Export von venezolanischem Öl im Jahr 2019 mit Sanktionen belegt. Die Infrastruktur in Venezuela ist stark marode, so dass die Fördermöglichkeiten eingeschränkt sind. Venezolanisches Öl bedarf aufgrund seiner Beschaffenheit zudem eines aufwändigen Aufbereitungsprozesses. Einige Experten bezweifeln deshalb, dass die USA von venezolanischem Öl wirtschaftlich stark profitieren würden.
