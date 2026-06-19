Die US-Regierung will die Medikamentenpreise in Europa steigen lassen. (picture alliance / empics / Julien Behal)

So solle geprüft werden, ob Deutschland für innovative Pharmaprodukte zu wenig bezahle und dies unangemessen oder diskriminierend sei, teilte der Handelsbeauftragte Greer in Washington mit. Es geht dabei um ein in den USA geltendes Handelsgesetz aus dem Jahr 1974, das dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, auf ungerechte Handelspraktiken anderer Staaten zu reagieren. US-Präsident Trump will höhere Preise für Medikamente in Europa durchsetzen, damit die preise in den Vereinigten Staaten sinken.

Auch die Pharmabranche fordert bessere Bedingungen in Deutschland. Die Konzerne Lilly und Boehringer kürzten jeweils geplante Investitionen. Laut dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen verdient die Pharmaindustrie in Deutschland allerdings bereits sehr gut.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.