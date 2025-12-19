Völkerstrafrecht

Den Juristen wird nach Angaben des Außenministeriums in Washington unter anderem die Einreise in die Vereinigten Staaten untersagt. Zur Begründung hieß es, der Strafgerichtshof missbrauche seine Macht und handle politisch gegen Israel, einen engen Verbündeten der USA.
Der Strafgerichtshof in Den Haag kritisierte den Schritt als Angriff auf seine Unabhängigkeit. Das Gericht hatte vor gut einem Jahr einen Haftbefehl gegen Israels Ministerpräsidenten Netanjahu wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen im Gazastreifen erlassen.
