"Quelle des Alarmismus"

Das Forschungslabor sei "eine der größten Quellen für Klima-Alarmismus im Land", behauptete der Haushaltsdirektor des Weißen Hauses, Vought. Wichtige Aktivitäten wie die Wetterforschung würden an eine andere Einrichtung oder einen anderen Ort verlegt.

Die Einrichtung in Colorado unterstützt die Forschung zur Vorhersage und zur Vorbereitung auf Unwetter sowie andere Naturkatastrophen. Es wird aus Bundesmitteln finanziert und von einem gemeinnützigen Konsortium von mehr als 130 Hochschulen und Universitäten verwaltet.

Scharfe Kritik von Wissenschaftlern

Zahlreiche Wissenschaftler in den USA verurteilten die Pläne der Regierung. "Es ist als würde man mit einem Vorschlaghammer auf den Grundstein einschlagen, der unser wissenschaftliches Verständnis des Planeten stützt", sagte die Klimaforscherin Katharine Hayhoe von der Texas Tech University.

Die Vereinigung besorgter Wissenschaftler (Union of Concerned Scientists) teilte mit, das NCAR sei eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen der Welt. Die Regierung wolle die Beweise für den Klimawandel verschleiern, um ihre Agenda für fossile Brennstoffe voranzutreiben.

Präsident Trump hat den Klimawandel mehrfach als größten Betrug aller Zeiten bezeichnet.

