Medienberichte

Laut Angaben übernahm eine Raub- und Mordkommission der Polizei die Ermittlungen. Reiner war in den 1970er Jahren zunächst als Schauspieler bekannt geworden, seit Mitte der 1980er Jahre arbeitete er als Regisseur. Weltbekannt wurde Reiner in den 80er Jahren mit Filmen wie "Harry und Sally" und "Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers". Reiner engagierte sich in den vergangen Jahren auch politisch. Er unterstützte verschiedene Volksinitiativen in Kalifornien und war zudem ein wichtiger Spendensammler für die Demokratische Partei. Er galt als ein Kritiker von US-Präsident Trump.

Michele Singer Reiner war Fotografin, Produzentin und Schauspielerin. Sie wirkte unter anderem in den Filmen Misery (1990), Lifesavers - Die Lebensretter (1994) und Albert Brooks: Defending My Life (2023) mit.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.