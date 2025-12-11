Washington

Der Verteidigungshaushalt umfasst die jährlichen Ausgaben des Pentagon. (AP / Patrick Semansky)

Der Haushalt für das Pentagon sieht unter anderem ein höheres Gehalt für Streitkräfte vor. Auch weitere Militärhilfen etwa für Taiwan, die Ukraine und Israel sind geplant. In dem Haushaltsgesetz steht zudem, dass die USA in Europa mit mindestens 76.000 Soldaten präsent bleiben.

Neben den Ausgaben beinhaltet das Haushaltsgesetz auch neue Vorgaben für das Pentagon. So wurden Regeln zur Beschaffung von Waffen und Munition angepasst, um die Produktion in der Rüstungsindustrie zu beschleunigen. Außerdem wurden Gesetze aus Zeiten des Irak-Krieges geändert, um dem Kongress wieder mehr Kontrolle über Kampfeinsätze von Soldaten zu geben.

Nötig ist noch die Bestätigung des Gesetzes durch den US-Senat.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.