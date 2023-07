Lady Gaga und Tony Bennett halten ihre Awards für das "Beste traditionelle Pop-Vocal-Album" bei den 57. Grammy Awards. (picture alliance / dpa / epa / Paul Buck)

Bennett wurde 1926 in New York geboren. Er gewann 19 Grammys, unter anderem mit Titeln wie "I Left My Heart in San Francisco". Zuletzt hatte er mit Neuaufnahmen bekannter Lieder und in Zusammenarbeit mit jüngeren Künstlern wie Lady Gaga ein neues Publikum erreicht.

2021 gab Bennett bekannt, dass er schon seit Jahren an Alzheimer litt. Trotzdem war er weiter künstlerisch aktiv.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.