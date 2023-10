Burt Young stand in "Rocky" neben Sylvester Stallone vor der Kamera. (dpa / AP / Matt Rourke)

Wie die New York Times berichtet, starb Young schon am 8. Oktober in Los Angeles im Alter von 83 Jahren. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle in dem Boxerfilm "Rocky" bekannt. Er verkörperte Paulie, den Schwager und Freund von Hauptdarsteller Sylvester Stallone. Dafür wurde Young 1976 für einen Oscar nominiert. Weitere Rollen hatte er unter anderem in den Filmen "Chinatown," "Es war einmal in Amerika" und der Serie "M*A*S*H". Zudem spielte Young in vielen Theaterstücken. In späteren Jahren machte er sich auch einen Namen als Maler.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.