"Pulp Fiction"

Peter Greene 1996 in "The Rich Man's Wife", der deutsche Titel lautet "Tödliche Verschwörung (picture alliance / United Archives / IFTN)

Die genauen Umstände seines Todes wurden zunächst nicht bekannt. Greene hatte Anfang der 1990er Jahre erste Rollen in Film und Fernsehen bekommen. Er spielte häufig die Rolle des Bösewichts. Zuletzt war er 2023 in der Serie "The Continental" zu sehen. Laut seinem Manager soll er auch an einer Dokumentation über das Ende der US-Entwicklungshilfeagentur USAID gearbeitet haben.

