"Pulp Fiction" US-Schauspieler Peter Greene gestorben
Der US-Schauspieler Peter Greene ist tot. Greene sei im Alter von 60 Jahren in seiner Wohnung in New York gestorben, teilte sein Manager Gregg Edwards mit. Der Schauspieler war unter anderem durch Rollen in "Pulp Fiction" und "Die Maske" bekannt geworden.
Die genauen Umstände seines Todes wurden zunächst nicht bekannt. Greene hatte Anfang der 1990er Jahre erste Rollen in Film und Fernsehen bekommen. Er spielte häufig die Rolle des Bösewichts. Zuletzt war er 2023 in der Serie "The Continental" zu sehen. Laut seinem Manager soll er auch an einer Dokumentation über das Ende der US-Entwicklungshilfeagentur USAID gearbeitet haben.
Diese Nachricht wurde am 13.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.