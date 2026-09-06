Beratungen über Ende des Ukraine-Kriegs

Der ukrainische Präsident Selenskyj (l) begrüßt die US-Gesandten Kushner (m) und Wittkoff in Kiew. (AFP / Genya Savilov)

Die Unterhändler erklärten, man freue sich darauf, nun weitere substanzielle Fortschritte zu machen. Laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj nahmen nach einer ersten Gesprächsrunde auch die nationalen Sicherheitsberater Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands an den Beratungen in der ukrainischen Hauptstadt teil. Selenskyj hatte zu Beginn gesagt, sein Land wolle ein Ende des von Russland begonnenen Krieges, benötige aber Sicherheitsgarantien.

Gestern waren die beiden US-Sondergesandten in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen. Bei der Begegnung im Kreml wurden nach Angaben des ​Weißen Hauses konkrete Pläne für die nächsten Schritte bei den Friedensbemühungen besprochen. Der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, nannte die Gespräche offen und konstruktiv.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.